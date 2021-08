Numeri in chiaro, Sebastiani: «Bisogna tenere bassa l’incidenza per non farci travolgere dalle varianti» – Il video (Di martedì 3 agosto 2021) Il Coronavirus ha stabilito una tregua. Esattamente come l’estate scorsa, i dati sui contagi restano bassi. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino, si sono registrate 27 vittime legate all’epidemia e 26 nuovi ingressi in terapia intensiva. Numeri buoni ma non ancora abbastanza per tirare un sospiro di sollievo. A confermarlo è Giovanni Sebastiani, matematico e ricercatore del Cnr: «I dati di oggi non fanno che confermare la mia previsione: prima c’è una frenata della crescita del contagio, poi arriva un picco e poi ancora si scende. A Roma il massimo dell’incidenza è arrivato settimana scorsa. La Danimarca ha avuto un massimo ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) Il Coronavirus ha stabilito una tregua. Esattamente come l’estate scorsa, i dati sui contagi restano bassi. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino, si sono registrate 27 vittime legate all’epidemia e 26 nuovi ingressi in terapia intensiva.buoni ma non ancora abbastanza per tirare un sospiro di sollievo. A confermarlo è Giovanni, matematico e ricercatore del Cnr: «I dati di oggi non fanno che confermare la mia previsione: prima c’è una frenata della crescita del contagio, poi arriva un picco e poi ancora si scende. A Roma il massimo delè arrivato settimana scorsa. La Danimarca ha avuto un massimo ...

