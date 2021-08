Non trattiamo coi cyber-ricattatori. Cos’ha detto Lamorgese al Copasir (Di martedì 3 agosto 2021) Ritardo, emergenza, urgenza. In audizione al Copasir il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese non ha usato i guanti. L’attacco ransomware che da tre giorni tiene sotto scacco i dati della regione Lazio e di centinaia di pazienti non è un caso, è frutto di errori. Ad alcuni sarà difficile porre rimedio. Ci vorranno “anni” per recuperare i dati crittati, ha chiarito la titolare del Viminale di fronte al comitato parlamentare di controllo dell’intelligence. La gravità dell’hackeraggio ai server della regione è “senza precedenti” anche perché, oltre ai dati, è stato crittato, ovvero reso inutilizzabile, il loro backup. Un passaggio che rende più lunga e ... Leggi su formiche (Di martedì 3 agosto 2021) Ritardo, emergenza, urgenza. In audizione alil ministro dell’Interno Luciananon ha usato i guanti. L’attacco ransomware che da tre giorni tiene sotto scacco i dati della regione Lazio e di centinaia di pazienti non è un caso, è frutto di errori. Ad alcuni sarà difficile porre rimedio. Ci vorranno “anni” per recuperare i dati crittati, ha chiarito la titolare del Viminale di fronte al comitato parlamentare di controllo dell’intelligence. La gravità dell’hackeraggio ai server della regione è “senza precedenti” anche perché, oltre ai dati, è stato crittato, ovvero reso inutilizzabile, il loro backup. Un passaggio che rende più lunga e ...

