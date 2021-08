“Non è così”. Viviana e Gioele, il marito rompe il silenzio: “Quello che hanno detto di te…” (Di martedì 3 agosto 2021) Daniele Mondello, papà di Gioele e marito di Viviana Parisi non molla. Meno che mai ora che la procura di Patti, nel messinese, ha chiesto al giudice delle indagini preliminari di archiviare il caso. Lo ha fatto dalla sua pagine Facebook e usa toni durissimi. “È passato esattamente un anno da quella mattina in cui vi vidi per l’ultima volta. Dopo quegli sguardi, quella colazione, quella mattinata apparentemente normale, tutto è cambiato”. “Ogni istante è stampato nella mia mente. Tutto normale, finché non ricevetti quella chiamata ed iniziò la fine di ogni cosa. Nelle due settimane successive – si legge – ho pensato qualunque cosa, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 agosto 2021) Daniele Mondello, papà didiParisi non molla. Meno che mai ora che la procura di Patti, nel messinese, ha chiesto al giudice delle indagini preliminari di archiviare il caso. Lo ha fatto dalla sua pagine Facebook e usa toni durissimi. “È passato esattamente un anno da quella mattina in cui vi vidi per l’ultima volta. Dopo quegli sguardi, quella colazione, quella mattinata apparentemente normale, tutto è cambiato”. “Ogni istante è stampato nella mia mente. Tutto normale, finché non ricevetti quella chiamata ed iniziò la fine di ogni cosa. Nelle due settimane successive – si legge – ho pensato qualunque cosa, ...

Advertising

borghi_claudio : @sandraamurri1 Fine della propaganda non so, inizio delle cretinate sicuro. Guardi che la patente (così come il dip… - borghi_claudio : @andreaponza Non solo leggo gli articoli che posto ma prima di postare sono uso controllare i dati nel dettaglio, c… - CarloCalenda : In un nuovo delirio radiofonico ?@EnricoMichetti? dice “gli altri candidati vogliono oscurare la storia di Roma che… - _giumuddafuggaz : magari gliela invio stasera così non rimane sconvolto mentre è a fare la spesa al super frescato - kekka_fm : RT @frankgabbani: Amburgo, Beatles Platz. E tu quale Beatles vorresti essere? Io non ho saputo scegliere così mi son fatto in 4! Ps. Anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Non così Campoccia: "Decreto in vigore non piace all'Udinese, così riempiamo gli stadi al 25-30%" TUTTO mercato WEB