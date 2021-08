No vax ricoverata con il Covid: “Vaccinatevi subito, ho sbagliato” – Video (Di martedì 3 agosto 2021) “Vaccinatevi subito, è una malattia bruttissima”. E’ l’accorato appello di una paziente, ricoverata nel Covid Hospital di Ribera. Le sue parole tra le lacrime dal letto di ospedale, ancora con la mascherina dell’ossigeno, in un Video, pubblicato dall’Asp di Agrigento sulla loro pagina Facebook. “Tutti qui siamo senza vaccino e ci siamo pentiti” conclude ringraziando il medico curante, il dottor Pulvirenti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) “, è una malattia bruttissima”. E’ l’accorato appello di una paziente,nelHospital di Ribera. Le sue parole tra le lacrime dal letto di ospedale, ancora con la mascherina dell’ossigeno, in un, pubblicato dall’Asp di Agrigento sulla loro pagina Facebook. “Tutti qui siamo senza vaccino e ci siamo pentiti” conclude ringraziando il medico curante, il dottor Pulvirenti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

