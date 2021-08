No, la siringa usata per la vaccinazione di questa funzionaria brasiliana non è vuota (Di martedì 3 agosto 2021) Il 2 agosto 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un video pubblicato il 23 luglio su Facebook. Il filmato dura in tutto 27 secondi e mostra una donna con occhiali e mascherina che riceve una dose di vaccino. Nei secondi finali del video (da 00:19) l’inquadratura si sofferma sulla siringa utilizzata per l’inoculazione. Il filmato è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «Guarda attentamente ..Guarda bene ( la siringa è vuota)… ci stanno prendendo in giro.??!!». Si tratta di una notizia falsa. Il filmato oggetto della nostra ... Leggi su facta.news (Di martedì 3 agosto 2021) Il 2 agosto 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un video pubblicato il 23 luglio su Facebook. Il filmato dura in tutto 27 secondi e mostra una donna con occhiali e mascherina che riceve una dose di vaccino. Nei secondi finali del video (da 00:19) l’inquadratura si sofferma sullautilizzata per l’inoculazione. Il filmato è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «Guarda attentamente ..Guarda bene ( la)… ci stanno prendendo in giro.??!!». Si tratta di una notizia falsa. Il filmato oggetto della nostra ...

