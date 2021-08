Niente Serie B per il Chievo: il Tar del Lazio boccia il ricorso (Di martedì 3 agosto 2021) E’ arrivata la decisione del Tar che ha bocciato il ricorso del Chievo che, quindi, non parteciperà al prossimo campionato di Serie B. “Con decreto n.04163/2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio rigetta il ricorso proposto dal Chievo Verona per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport. Il tribunale amministrativo, presieduto dal magistrato Francesco Arzillo, ha respinto l’istanza cautelare monocratica”. FOTO: Logo Chievo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 agosto 2021) E’ arrivata la decisione del Tar che hato ildelche, quindi, non parteciperà al prossimo campionato diB. “Con decreto n.04163/2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per ilrigetta ilproposto dalVerona per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport. Il tribunale amministrativo, presieduto dal magistrato Francesco Arzillo, ha respinto l’istanza cautelare monocratica”. FOTO: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

