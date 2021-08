Natalino Balasso: non c’è alcuna diffamazione nella sua battuta sul governatore Luca Zaia, che lo aveva querelato a maggio scorso (Di martedì 3 agosto 2021) Il comico vince sul politico più potente del Veneto. E’ stata infatti archiviata la battuta social di Natalino Balasso, che aveva ferito Luca Zaia al punto da indurre il governatore del Veneto a presentare una querela per diffamazione. “E’ l’unico artista che ho querelato, la satira non c’entra, in ballo c’è la mia reputazione”, aveva dichiarato l’esponente leghista quando aveva dato mandato a un avvocato di tutelarlo. Ma adesso Balasso, che si era rifiutato di presentare le sue scuse, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Il comico vince sul politico più potente del Veneto. E’ stata infatti archiviata lasocial di, cheferitoal punto da indurre ildel Veneto a presentare una querela per. “E’ l’unico artista che ho, la satira non c’entra, in ballo c’è la mia reputazione”,dichiarato l’esponente leghista quandodato mandato a un avvocato di tutelarlo. Ma adesso, che si era rifiutato di presentare le sue scuse, ...

Advertising

carlogubi : Ogni tanto c'è un po' di giustizia nei tribunali, e il bullismo legalese di Luca Zaia si è schiantato sulla tenacia… - gstelluti : RT @fattoquotidiano: Natalino Balasso: non c’è alcuna diffamazione nella sua battuta sul governatore Luca Zaia, che lo aveva querelato a ma… - ClaudioMancin18 : RT @carlogubi: Ogni tanto c'è un po' di giustizia nei tribunali, e il bullismo legalese di Luca Zaia si è schiantato sulla tenacia di Natal… - Akinato72444362 : RT @fattoquotidiano: Natalino Balasso: non c’è alcuna diffamazione nella sua battuta sul governatore Luca Zaia, che lo aveva querelato a ma… - anto5stars : RT @fattoquotidiano: Natalino Balasso: non c’è alcuna diffamazione nella sua battuta sul governatore Luca Zaia, che lo aveva querelato a ma… -