Napoli, rinnovo Insigne: oggi il capitano azzurro incontra Spalletti (Di martedì 3 agosto 2021) Lorenzo Insigne ritorna oggi a Castel Volturno dove avrà in primo incontro con il neo allenatore azzurro Luciano Spalletti Lorenzo Insigne, dopo il magico mese che lo ha portato sul tetto d’Europa insieme all’Italia, ritorna ad allenarsi a Castel Volturno dove avrà anche il primo contatto di persona con il neo allenatore del Napoli Luciano Spalletti. Tra i partenopei e il capitano balla ancora il rinnovo di contratto ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico oggi gli ribadirà la centralità nel suo progetto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021) Lorenzoritornaa Castel Volturno dove avrà in primo incontro con il neo allenatoreLucianoLorenzo, dopo il magico mese che lo ha portato sul tetto d’Europa insieme all’Italia, ritorna ad allenarsi a Castel Volturno dove avrà anche il primo contatto di persona con il neo allenatore delLuciano. Tra i partenopei e ilballa ancora ildi contratto ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnicogli ribadirà la centralità nel suo progetto ...

