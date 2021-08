Napoli Primavera | terminato il ritiro a Castel di Sangro

Advertising

CASTEL DI SANGRO - E' terminato ieri il ritiro dela Castel di Sangro: in una staffetta ideale, la località abruzzese si prepara a ricevere, dal 5 agosto, la prima squadra azzurra allenata da Luciano Spalletti che proseguirà la ...... la data Non si terranno nella tardadel 2021 le elezioni amministrative a Novara , visto ... visto che si voterà anche in città come Milano, Roma,e Bologna. In Piemonte , sarà invece ...La località abruzzese ora attende la prima squadra di Spalletti. Il tecnico degli azzurrini Frustalupi: "Soddisfatto del lavoro svolto" ...Nicolò Frustalupi, allenatore del Napoli Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del ritiro a Castel di Sangro.