Napoli, per Ghoulam visita di controllo al ginocchio positiva (Di martedì 3 agosto 2021) La visita di controllo al ginocchio a cui si è sottoposto questa mattina Faouzi Ghoulam a Roma ha dato esito positivo. Il giocatore sarà reintegrato gradualmente nel gruppo squadra a partire dalla prossima settimana. A comunicarlo, con una nota ufficiale sul suo sito, il club partenopeo. “Faouzi Ghoulam, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato questa mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani. L’esito del controllo al ginocchio sinistro è positivo, il calciatore continuerà l’iter riabilitativo come da protocollo e verrà gradualmente, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 agosto 2021) Ladiala cui si è sottoposto questa mattina Faouzia Roma ha dato esito positivo. Il giocatore sarà reintegrato gradualmente nel gruppo squadra a partire dalla prossima settimana. A comunicarlo, con una nota ufficiale sul suo sito, il club partenopeo. “Faouzi, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è statoto questa mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani. L’esito delalsinistro è positivo, il calciatore continuerà l’iter riabilitativo come da protocollo e verrà gradualmente, ...

Advertising

claudioruss : Nell'affare #Osimhen il #Lille acquistò dal #Napoli #Karnezis ed i giovani #Manzi, #Palmieri e #Liguori per 20mln.… - enpaonlus : Telese, la polizia salva il labrador di un bimbo autistico: il cane colpito da crisi epilettica… - LaStampa : Napoli, contrario al Green Pass si dimette il direttore della Cappella Sansevero: “Lascio per coscienza” - Giusepp60921070 : RT @fatina909: ?????????????????? L'estate non fa eccezione neppure ai topini come lui! Cesare, da poco abbandonato. 2 anni - 4 kg. Si trova a Napol… - lucillalilla : RT @fatina909: ?????????????????? L'estate non fa eccezione neppure ai topini come lui! Cesare, da poco abbandonato. 2 anni - 4 kg. Si trova a Napol… -