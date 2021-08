Napoli, Insigne incontra Spalletti: ecco le sue richieste (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo un Europeo vinto da protagonista, Lorenzo Insigne ritrova oggi il suo Napoli. A Castelvolturno, dopo i classici controlli clinici, ci sarà un incontro con Luciano Spalletti. I due si sono sentiti spesso telefonicamente, ma questo incontro sarà importante per l’ala italiana per ribadire la sua volontà di rimanere. Nonostante Insigne voglia restare in azzurro, l’incontro più importante avverrà a Castel di Sangro con De Laurentiis. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, l’accordo economico è ancora abbastanza lontano. La richiesta è di 5.5 milioni netti, mentre il Napoli per ora è fermo a 3.5 ... Leggi su rompipallone (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo un Europeo vinto da protagonista, Lorenzoritrova oggi il suo. A Castelvolturno, dopo i classici controlli clinici, ci sarà un incontro con Luciano. I due si sono sentiti spesso telefonicamente, ma questo incontro sarà importante per l’ala italiana per ribadire la sua volontà di rimanere. Nonostantevoglia restare in azzurro, l’incontro più importante avverrà a Castel di Sangro con De Laurentiis. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, l’accordo economico è ancora abbastanza lontano. La richiesta è di 5.5 milioni netti, mentre ilper ora è fermo a 3.5 ...

