Napoli, gli auguri a Politano per il compleanno (Di martedì 3 agosto 2021) Napoli - Matteo Politano festeggia oggi 28 anni: l'esterno offensivo del Napoli infatti è nato a Rona il 3 agosto del 1993. Anche il club azzurro ha voluto augurare un buon compleanno al proprio ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 3 agosto 2021)- Matteofesteggia oggi 28 anni: l'esterno offensivo delinfatti è nato a Rona il 3 agosto del 1993. Anche il club azzurro ha voluto augurare un buonal proprio ...

Advertising

il_piccolo : Trieste 1973, quando gli jugoslavi imposero il “green pass” contro il colera e in città esplose la corsa al vaccino… - Gazzetta_it : Napoli, gli obiettivi per il centrocampo costano troppo - annatrieste : A Napoli l'onomastico è più importante del compleanno perché il giorno in cui nasci decide immancabilmente a quale… - sportli26181512 : Napoli, gli auguri a Politano per il compleanno: L'esterno offensivo compie 28 anni: la prossima sarà la sua terza… - Cucciolina96251 : RT @Gazzetta_it: Napoli, gli obiettivi per il centrocampo costano troppo -