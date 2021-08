Napoli, Ghoulam può sorridere: ginocchio ok, settimana prossima in gruppo (Di martedì 3 agosto 2021) Ottime notizie per Luciano Spalletti: esito positivo per le visite al ginocchio di Ghoulam. Algerino presto in gruppo Ottime notizie per il Napoli e Faouzi Ghoulam: il terzino algerino si è sottoposto ad un controllo al ginocchio a Villa Stuart. Esito positivo e come comunica il Napoli, dalla prossima settimana lavorerà con il gruppo. «Faouzi Ghoulam, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato questa mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani. L’esito del controllo al ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021) Ottime notizie per Luciano Spalletti: esito positivo per le visite aldi. Algerino presto inOttime notizie per ile Faouzi: il terzino algerino si è sottoposto ad un controllo ala Villa Stuart. Esito positivo e come comunica il, dallalavorerà con il. «Faouzi, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato questa mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani. L’esito del controllo al ...

