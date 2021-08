Muro crollato a San Giovanni, rimosso il materiale e iniziati i lavori di ripristino (Di martedì 3 agosto 2021) Sono stati rimossi i massi e il materiale franati nella notte tra sabato e domenica in via Agliati a Lecco a causa del maltempo. Dopo un primo intervento avviato ieri, oggi sono entrate nel vivo le ... Leggi su leccotoday (Di martedì 3 agosto 2021) Sono stati rimossi i massi e ilfranati nella notte tra sabato e domenica in via Agliati a Lecco a causa del maltempo. Dopo un primo intervento avviato ieri, oggi sono entrate nel vivo le ...

Ultime Notizie dalla rete : Muro crollato Muro crollato a San Giovanni, rimosso il materiale e iniziati i lavori di ripristino Nuovi danni del maltempo nel Lecchese: muro crolla e si abbatte su un'auto La paura domenica notte è stata davvero tanta per i residenti della zona. Per fortuna nessuno nel momento del crollo dell'...

Muro crollato a San Giovanni, rimosso il materiale e iniziati i lavori di ripristino LeccoToday

Nuovi danni del maltempo nel Lecchese: muro crolla e si abbatte su un'auto La paura domenica notte è stata davvero tanta per i residenti della zona. Per fortuna nessuno nel momento del crollo dell'...