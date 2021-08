Muore il papà, le due figlie piccole e la nipotina: “Un’intera famiglia distrutta” (Di martedì 3 agosto 2021) Un padre, le sue due figliolette e la nipote dell'uomo sono rimasti uccisi in un terribile incidente automobilistico mentre tornavano a casa da una festa di compleanno durante il fine settimana. George Ritter, 33 anni, era in macchina con le sue piccole Alivia, 5, ed Elsie, 9, e la nipotina Kenzie, 8, quando.. ha improvvisamente perso il controllo della sua Mustang e ha finito per scontrarsi contro un palo della luce davanti a un concessionario di auto a Westville, nel New Jersey, sabato sera, secondo quanto riportato da People. La famiglia stava tornando dalla festa a cui hanno partecipato alla Westville Power Boat ... Leggi su howtodofor (Di martedì 3 agosto 2021) Un padre, le sue due figliolette e la nipote dell'uomo sono rimasti uccisi in un terribile incidente automobilistico mentre tornavano a casa da una festa di compleanno durante il fine settimana. George Ritter, 33 anni, era in macchina con le sueAlivia, 5, ed Elsie, 9, e laKenzie, 8, quando.. ha improvvisamente perso il controllo della sua Mustang e ha finito per scontrarsi contro un palo della luce davanti a un concessionario di auto a Westville, nel New Jersey, sabato sera, secondo quanto riportato da People. Lastava tornando dalla festa a cui hanno partecipato alla Westville Power Boat ...

