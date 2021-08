Multa da 2,5 milioni di euro a Deliveroo per trattamento illecito dei dati dei rider (Di martedì 3 agosto 2021) AGI - Il Garante ha ingiunto a Deliveroo Italy il pagamento di una sanzione di 2 milioni e 500 mila euro per aver trattato in modo illecito i dati personali di circa 8.000 rider. Per mettersi in regola, la società dovrà modificare il trattamento dei dati dei lavoratori adeguandosi, entro tempi determinati, alle prescrizioni dettate dall'Autorità. Dagli accertamenti effettuati anche presso la sede della società, che svolge attività di consegna di cibo e prodotti per mezzo di una piattaforma digitale, sono emerse infatti "numerose e gravi violazioni della ... Leggi su agi (Di martedì 3 agosto 2021) AGI - Il Garante ha ingiunto aItaly il pagamento di una sanzione di 2e 500 milaper aver trattato in modopersonali di circa 8.000. Per mettersi in regola, la società dovrà modificare ildeidei lavoratori adeguandosi, entro tempi determinati, alle prescrizioni dettate dall'Autorità. Dagli accertamenti effettuati anche presso la sede della società, che svolge attività di consegna di cibo e prodotti per mezzo di una piattaforma digitale, sono emerse infatti "numerose e gravi violazioni della ...

