Advertising

fmimolise : Il ritorno di Marc Marquez: 581 giorni senza vincere raccontati in un video: Il filmato, diffuso da Honda e Repsol,… - motosprint : #MotoGP, #Marquez: “La pausa estiva mi ha fatto bene, mi sento più forte” - MotoriNews24 : MotoGP, Marquez: “Un bambino se vuole prendere in mano la moto…” - Motorsport_IT : #MotoGP | @marcmarquez93: 'Dopo la pausa mi sento meglio e più forte' - DarkKnight_jp : RT @gponedotcom: Marquez: 'Non ancora al 100%, ma sono tornato a fare Motocross': Gli alfieri Honda pronti alla sfida del Red Bull Ring. Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Marquez

, il viaggio di Marc: 581 giorni per tornare alla vittoria'I feel better and stronger' 'I've enjoyed the summer break' , comments. 'I was able to ...time to keep our focus and show the potential we know we have.' Translated by Heather Watson, ...Bilancio in rosso per il promoter del Motomondiale Dorna, negativi anche fatturato e ricavi dai diritti TV secondo uno studio del 2020 ...In Casa Honda è tempo di pensare al weekend austriaco ed entrambi i piloti Factory non vedono l'ora di tornare in pista. Pol Espargarò: “Mi sono allenato duramente per tutta l'estate” ...