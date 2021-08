Modena, donna di 41 anni muore sul lavoro, incastrata dal macchinario (Di martedì 3 agosto 2021) Modena, una donna di 41 anni, di origini marocchine, è morta dopo essere rimasta incastrata in un macchinario nell’azienda in cui lavorava Ennesima tragedia sul lavoro. A Modena, questa mattina, intorno alle 8:3o, una donna di 41 anni è deceduta dopo essere rimasta incastrata nel macchinario sul quale stava lavorando. La donna era stata assunta da pochi mesi e lascia una bambina. A quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, la donna, di origini marocchine, lavorava in ... Leggi su 361magazine (Di martedì 3 agosto 2021), unadi 41, di origini marocchine, è morta dopo essere rimastain unnell’azienda in cui lavorava Ennesima tragedia sul. A, questa mattina, intorno alle 8:3o, unadi 41è deceduta dopo essere rimastanelsul quale stava lavorando. Laera stata assunta da pochi mesi e lascia una bambina. A quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, la, di origini marocchine, lavorava in ...

Advertising

repubblica : Incidenti sul lavoro, una donna di 40 anni e' morta incastrata in un macchinario in un'azienda di Camposanto (Moden… - Corriere : Modena, operaia di 40 anni muore incastrata in un macchinario in un’azienda che lavora la carta - fanpage : Ennesima tragedia sul lavoro, è morta una donna di 40 anni - Franco88386632 : RT @repubblica: Incidenti sul lavoro, una donna di 40 anni e' morta incastrata in un macchinario in un'azienda di Camposanto (Modena) https… - Lorena_Sca_ : Incidente a Modena, donna di 41 anni muore sul lavoro incastrata in un macchinario -