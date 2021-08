Modena, donna 40enne muore incastrata in un macchinario sul posto di lavoro (Di martedì 3 agosto 2021) É morta questa mattina, intorno alle 8.30, una donna di quarant'anni c oinvolta in un incidente sul posto di lavoro : è rimasta incastrata in un macchinario di un'azienda in via Panaria a Camposanto, ... Leggi su leggo (Di martedì 3 agosto 2021) É morta questa mattina, intorno alle 8.30, unadi quarant'anni c oinvolta in un incidente suldi: è rimastain undi un'azienda in via Panaria a Camposanto, ...

Advertising

repubblica : Incidenti sul lavoro, una donna di 40 anni e' morta incastrata in un macchinario in un'azienda di Camposanto (Moden… - Corriere : Modena, operaia di 40 anni muore incastrata in un macchinario in un’azienda che lavora la carta - fanpage : Ennesima tragedia sul lavoro, è morta una donna di 40 anni - GianfrancoCast1 : Morire per il profitto privato di pochi. Che senso ha la vita? #covid - MatteisGiulio : RT @Arturo_Scotto: Mentre rialzano la testa i soliti sapientoni che si lamentano di troppa rigidità nei contratti e che non si trovano schi… -