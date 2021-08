MISE, decreto roadmap: pubblicato nuovo calendario del refarming frequenze DTT (Di martedì 3 agosto 2021) pubblicato sul sito del MISE la modifica e il testo consolidato del decreto 19 giugno 2019 cosiddetto decreto “roadmap”. Nel nuovo testo è disposta una rimodulazione del calendario del refarming delle frequenze, della dismissione della codifica DVBT/MPEG2 e dell’applicazione dei nuovi standard e codifiche innovative. Il nuovo decreto, indica la nota pubblicata, è stato sottoscritto dal Ministro Giorgetti in data 30 luglio a valle della consultazione pubblica svolta in forma di audizione in video conferenza ... Leggi su digital-news (Di martedì 3 agosto 2021)sul sito della modifica e il testo consolidato del19 giugno 2019 cosiddetto”. Neltesto è disposta una rimodulazione deldeldelle, della dismissione della codifica DVBT/MPEG2 e dell’applicazione dei nuovi standard e codifiche innovative. Il, indica la nota pubblicata, è stato sottoscritto dal Ministro Giorgetti in data 30 luglio a valle della consultazione pubblica svolta in forma di audizione in video conferenza ...

Advertising

diapason29 : @MISE_GOV scusate quando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto bonus tv 100 euro? Non risulta che il… - startzai : RT @AnnaRNinja: Il #MISE ha pubblicato un decreto che disciplina #contributi a fondo perduto, nella misura del 50% delle spese ammissibili,… - AnnaRNinja : Il #MISE ha pubblicato un decreto che disciplina #contributi a fondo perduto, nella misura del 50% delle spese ammi… - ArticoloUnoRAI : RT @NL_Newslinet: Persidera: 'Qualsiasi eventuale revisione della Roadmap da parte del MISE, non dovrebbe modificare l’obbligo dell’adozion… - NL_Newslinet : RT @NL_Newslinet: Persidera: 'Qualsiasi eventuale revisione della Roadmap da parte del MISE, non dovrebbe modificare l’obbligo dell’adozion… -

Ultime Notizie dalla rete : MISE decreto Ecobonus automotive, oltre 14 mila le prenotazioni effettuate finora dai concessionari Sulla piattaforma del Ministero dello sviluppo economico , ecobonus.mise.gov.it, sono stati finora prenotati dai concessionari incentivi per oltre 26 milioni di euro ...legge di conversione del Decreto ...

Ecobonus automotive: oltre 14 mila le prenotazioni effettuate dai concessionari E' quanto si apprende sul sito del Mise. Da ieri è, infatti, possibile prenotare sulla piattaforma ...è stato rifinanziato con 350 milioni di euro stanziati dalla legge di conversione del Decreto ...

Fondo IPCEI: pubblicato in GU il decreto attuativo MISE Fiscoetasse MISE, decreto roadmap: pubblicato nuovo calendario del refarming frequenze DTT Pubblicato sul sito del MISE la modifica e il testo consolidato del decreto 19 giugno 2019 cosiddetto decreto “Roadmap”. Nel nuovo testo ...

PMI ed enti locali, MiSE: 100 milioni per progetti innovativi (Teleborsa) - Pubblicato il bando del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce termini e modalità per la richiesta di contributi agevolativi di PMI ed enti locali per la realizzazione di prog ...

Sulla piattaforma del Ministero dello sviluppo economico , ecobonus..gov.it, sono stati finora prenotati dai concessionari incentivi per oltre 26 milioni di euro ...legge di conversione del...E' quanto si apprende sul sito del. Da ieri è, infatti, possibile prenotare sulla piattaforma ...è stato rifinanziato con 350 milioni di euro stanziati dalla legge di conversione del...Pubblicato sul sito del MISE la modifica e il testo consolidato del decreto 19 giugno 2019 cosiddetto decreto “Roadmap”. Nel nuovo testo ...(Teleborsa) - Pubblicato il bando del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce termini e modalità per la richiesta di contributi agevolativi di PMI ed enti locali per la realizzazione di prog ...