Milano, in manette due peruviani: gambe imbottite di vestiti rubati al centro commerciale (Di martedì 3 agosto 2021) In manette per furto aggravato un 38enne peruviano e una 42enne colombiana, entrambi con precedenti, colpevoli di aver rubato dodici paia di pantaloni e un vestito da donna dal centro commerciale ... Leggi su leggo (Di martedì 3 agosto 2021) Inper furto aggravato un 38enne peruviano e una 42enne colombiana, entrambi con precedenti, colpevoli di aver rubato dodici paia di pantaloni e un vestito da donna dal...

Advertising

infoitinterno : Milano. Via Inganni, nasconde 500 grammi di droga in casa: pusher in manette - giannettimarco : RT @leggoit: Milano, truffavano anziani con la scusa del parente in difficoltà: sette in manette - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milano, truffavano anziani con la scusa del parente in difficoltà: sette in manette - leggoit : Milano, truffavano anziani con la scusa del parente in difficoltà: sette in manette - Giorno_Milano : Spaccata nel locale: in manette due ladri -