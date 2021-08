Milano | il candidato di centrodestra Bernardo | “Sì all’obbligo vaccinale per gli insegnanti” Ma poco dopo Salvini dice il contrario

(Di martedì 3 agosto 2021) “Sono per l’obbligoper tutte le categorie pubbliche e che stanno vicine ai giovani, quindi anchee medici“. Queste le parole delsindaco del, Luca, sulla possibilità dell’introduzione dell’obbligoper glial rientro in classe a settembre. A pochi minuti di distanza arriva però la netta presa di posizione contraria di Matteo, in visita con il pediatra a un banchetto della Lega a, chedi essere “contro ...

Non penso che dopo il Covid ci si possa permettere 1.500 sbarchi al giorno': lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una visita aassieme alsindaco del ...... al massimo, il 25,3% delle entrate, mentre fissò perun tetto al 28,8 per c en to . Si tratta di limiti stringenti che smentiscono le promesse delsindaco di Roma del Pd": è la ...La replica all’annuncio dell’ex ministro dell’Economia: «Sa benissimo che la legge prevede limiti ben precisi per gli enti locali, visto che fu lui quando era al governo a firmare il decreto» ...Matteo Salvini cambia idea e apre alla possibilità di candidarsi come capolista della Lega in Consiglio Comunale a Milano a sostegno di Luca Bernardo, il pediatra scelto per sfidare il sindaco Giusepp ...