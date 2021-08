Milan, arriva l’indizio social che ti porta in dote il trequartista (Di martedì 3 agosto 2021) Il calciomercato del Milan ruota attorno al trequartista: tanti nomi nel mirino con i rossoneri che sognano Isco In casa Milan la priorità della società è acquistare un trequartista di qualità che possa prendere il posto in rosa di Hakan Calhanoglu, giocatore partito a zero ed è andato ai ‘cugini’ dell’Inter. Tanti i nomi nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 3 agosto 2021) Il calciomercato delruota attorno al: tanti nomi nel mirino con i rossoneri che sognano Isco In casala priorità della società è acquistare undi qualità che possa prendere il posto in rosa di Hakan Calhanoglu, giocatore partito a zero ed è andato ai ‘cugini’ dell’Inter. Tanti i nomi nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

milan_corner : @Maicuntent1986 @_enz29 @tuskatore se theo continua a fare 8-9-10 gol a stagione da terzino non so quanto puoi tene… - milan_corner : @Maicuntent1986 @_enz29 @tuskatore il problema è che manca anche una struttura da lega attrattiva, devono essere pr… - soccer4good : RT @nicolasbettoni8: @NonEvoluto @acmilan @jamesdrodriguez @PSierraR Come sempre detto, per me è un sogno che si realizza se arrivasse Jame… - EmaXsca : @MaryDiDio2 L Inter senza Hakimi e LUCAKU arriva terza..... 1 Juve, 2 Milan , 3 Inter , 4 ATALANTA,5 Napoli 6 Roma… - figliodibaresi : Ragazzi UFFICIALE Se arriva Isco non possiamo più nasconderci, l’obbiettivo è lo scudetto. #acmilan… -