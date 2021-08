(Di martedì 3 agosto 2021) Sono 424 isoccorsi, a partire dalla tarda serata di ieri e per tutta la notte, che erano su 6 imbarcazioni al largo di(Ag). Capitaneria di porto e Guardia di finanza hanno ...

Advertising

Ettore572 : RT @ilSicilia: #Cronaca #Lampedusa Migranti, rintracciate 6 imbarcazioni: soccorsi in 424 - AnsaSicilia : Migranti: 424 persone soccorse e portate a Lampedusa. Sono oltre 1.200 gli ospiti nell'hotspot | #ANSA - Loredanataberl1 : RT @SkyTG24: Migranti, 424 persone soccorse nella notte e portate a Lampedusa - SkyTG24 : Migranti, 424 persone soccorse nella notte e portate a Lampedusa - NuovoSud : Notte di soccorsi a Lampedusa per 424 migranti: all'hotspot sono 1.200 -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti 424

Agenzia ANSA

Sonosoccorsi, a partire dalla tarda serata di ieri e per tutta la notte, che erano su 6 imbarcazioni al largo di Lampedusa (Ag). Capitaneria di porto e Guardia di finanza hanno rintracciato,...Il contagio è partito da uno dei lavoratoriche ha contagiato altri sei colleghi, come ... Si è arrivati cosìa quasi 31,7 milioni di contagi e.773 vittime da inizio pandemia. Tokyo Nuovi ...Tutti, dopo un primo triage sanitario, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono più di 1.200 persone ...Sono 424 i migranti soccorsi, a partire dalla tarda serata di ieri e per tutta la notte, che erano su 6 imbarcazioni al largo di Lampedusa ...