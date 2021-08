Messina | brucia anche Santo Stefano Medio | a rischio la casa di una famiglia in quarantena

Advertising

messina_oggi : Mentre la Sicilia brucia non si spengono le polemiche. Insieme Sicilia punta il dito contro la Regione: 'Ancora una… - Tullia01 : RT @msn_italia: Incendi: Catania brucia, roghi anche a Messina e Palermo - sonia172505 : Messina mentre brucia... I mani va vivunu cariri! - ViViCentro : Pascoli devastati anche a Mandanici, dove è stato divorato dalle fiamme il rifugio di Monte Cavallo e sono stati ri… - messina_oggi : Messina brucia per il terzo giorno consecutivo con gli incendi che devastano le colline peloritane. Notte infernale… -

Ultime Notizie dalla rete : Messina brucia

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

E' in corso di spegnimento l'incendio che dalla tarda mattinata di oggi ha costituito l'ennesima minaccia per il territorio comunale, stavolta a Santo Stefano Medio. Due squadre di vigili del fuoco ...C'è il Sud che, l'Abruzzo che piange la Pineta Dannunziana e un paio di piromani a Roma e Milano finiti nei ... Ieri gli incendi sono ripresi anche adove, da alcuni giorni il fuoco non ...Un altro incendio minaccia il territorio comunale. Si è sviluppato poco fa, nelle campagne di Santo Stefano Medio. Le fiamme, oltre a divorare la vegetazione, ...«Questa volta siamo ancora in tempo. Le autorità italiane, le autorità maltesi, le autorità europee sono ancora in tempo. La nostra umanità è ancora in tempo. Il nostro compito come cristiani ...