Messico U23-Brasile U23 (semifinale Olimpiadi, martedì, H 10.00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Cunha non ci sarà, spazio per Paulinho (Di martedì 3 agosto 2021) Brasile e Messico si sono guadagnati un posto in semifinale ma l’hanno fatto in maniera molto diversa: i verdeoro hanno vinto col minimo scarto una partita molto scorbutica, come nelle previsioni, contro l’Egitto. Se fino ad ora era stato Richarlison a prendersi le copertine, contro gli africani è stato Mateus Cunha a siglare il gol InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 3 agosto 2021)si sono guadagnati un posto inma l’hanno fatto in maniera molto diversa: i verdeoro hanno vinto col minimo scarto una partita molto scorbutica, come nelle previsioni, contro l’Egitto. Se fino ad ora era stato Richarlison a prendersi le copertine, contro gli africani è stato Mateusa siglare il gol InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Messico U23-Brasile U23 (semifinale Olimpiadi, martedì, H 10.00): formazioni, quote, - zazoomblog : Corea Del Sud U23-Messico U23 (Olimpiadi sabato H 13.00): formazioni ufficiali quote pronostici - #Corea #U23-Mess… - infobetting : Corea Del Sud U23-Messico U23 (Olimpiadi, sabato H 13.00): formazioni ufficiali, quote, - infobetting : Corea Del Sud U23-Messico U23 (Olimpiadi, sabato H 13.00): formazioni, quote, pronostici -