Mercato immobiliare under 44 | i comportamenti abitativi negli ultimi 5 anni

MILANO – L'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato compravendite e locazioni di acquirenti con un'età compresa tra 18 e 44 anni, al fine di evidenziare eventuali tendenze sul Mercato immobiliare negli ultimi 5 anni. Nel 2020 il 55,8% del totale delle compravendite è stato concluso da persone che ricadono in questa fascia di età, mentre gli inquilini under 44 compongono ben il 65,4% dell'intero Mercato delle locazioni. Prendendo in considerazione solo le operazioni concluse dagli under 44, la scelta tra acquisto e affitto è sempre ...

Ilberto19601040 : @perchetendenza Fra 18 mesi prevedo un crollo del mercato immobiliare - proptech360_it : Mercato immobiliare: tutte le difficoltà nelle compravendite e come superarle con il digitale - Franziskus_D : @GPerenne Non so se qualcuno se ne accorge, ma gli articoli che parlano di mercato immobiliare molto spesso sparano… - DOMUS_R_E : Mercato immobiliare e logistica: quali saranno i trend del futuro - olivati_case : RT @olivati: OLIVATI IMMOBILIARE BERGAMO: Torna a splendere il sole sul mercato della #casa a #Bergamo -