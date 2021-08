"Meno 2,5 milioni di giovani occupati tra il 2000 e il 2019": l'allarme di Confcommercio (Di martedì 3 agosto 2021) Si tratta di “una quadro sconfortante”, secondo il rapporto di Confcommercio che fa un’analisi comparativa con altri paesi: negli ultimi vent’anni in Germania i giovani occupati sono diminuiti dieci volte di Meno (-235mila contro 2,5 mln); i NEET nel nostro Paese (giovani che non studiano, non lavorano e non si formano) fanno segnare un “record” europeo arrivando, prima della pandemia, a 2 milioni, pari al 22% dell’intera popolazione di quella fascia d’età (in Spagna sono il 15%, in Germania il 7,6%). ?È evidente - afferma l’associazione - che la questione demografica e quella ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 agosto 2021) Si tratta di “una quadro sconfortante”, secondo il rapporto diche fa un’analisi comparativa con altri paesi: negli ultimi vent’anni in Germania isono diminuiti dieci volte di(-235mila contro 2,5 mln); i NEET nel nostro Paese (che non studiano, non lavorano e non si formano) fanno segnare un “record” europeo arrivando, prima della pandemia, a 2, pari al 22% dell’intera popolazione di quella fascia d’età (in Spagna sono il 15%, in Germania il 7,6%). ?È evidente - afferma l’associazione - che la questione demografica e quella ...

Advertising

sole24ore : A #luglio 6 milioni di prime #dosi in meno: se non ripartono #immunità difficile a settembre:… - RaphaelRaduzzi : In primis, come rilevato da @guado77, sarebbe da capire come mai tra il report del 7 e quello del 14 luglio compaia… - infocamere : Nel 2020, le imprese femminili in Italia sono oltre 1,3 milioni, pari a poco meno del 22% del totale. ???'Più… - CarlottaMarche7 : RT @MarcoRizzoPC: E meno male che Draghi ci ha dato un sottosegretario alla #cybersicurezza, altrimenti gli hacker avrebbero portato via la… - cxlincvte : in Italia ci sono stati più o meno 4,3 milioni di positivi al covid, 4,1 di questi sono guariti e il 70% era asinto… -