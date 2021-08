Meloni con La Russa vola a Villa Certosa da Berlusconi Chiarimento dopo le tensioni

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 3 agosto 2021) Giorgiaha accettato l’invito ed èta in Sardegna per trascorrere un paio d’ore a colloquio con Silvio, accompagnata da Ignazio La. Al termine dell’incontro, entrambe le parti si sono dichiarate “soddisfatte del clima cordiale” e dei contenuti della conversazione.I rapporti tra Fratelli d’Italia e Forza Italia si erano incrinati il 14 luglio con l’elezione in Parlamento di Simona Agnes, voluta da FI, come componente del consiglio di amministrazione della Rai, al posto dell’uscente Giampaolo Rossi, in quota FdI. La tensione era salita al punto tale che, due giorni ...