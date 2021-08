Massiccia presenza dei Carabinieri al Trullo, residenti in allerta: ecco di cosa si trattava (FOTO) (Di martedì 3 agosto 2021) Non è passata di certo inosservata la Massiccia attività di controllo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, mirata al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado, che ha interessato ieri pomeriggio i quartieri Trullo e Corviale. Tanti i residenti che si sono chiesti il motivo di così tanti militari nella zona e il tam tam è corso veloce sui social. Oggi, all’indomani dei controlli, ecco il bilancio che rende noto l’Arma. Controlli al Trullo e al Corviale L’attività ha portato all’arresto di tre persone e alla denuncia a piede libero di una quarta. Sanzionati anche 4 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 agosto 2021) Non è passata di certo inosservata laattività di controllo deidel Comando Provinciale di Roma, mirata al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado, che ha interessato ieri pomeriggio i quartierie Corviale. Tanti iche si sono chiesti il motivo di così tanti militari nella zona e il tam tam è corso veloce sui social. Oggi, all’indomani dei controlli,il bilancio che rende noto l’Arma. Controlli ale al Corviale L’attività ha portato all’arresto di tre persone e alla denuncia a piede libero di una quarta. Sanzionati anche 4 ...

