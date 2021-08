Marcell Jacobs, spunta il post transfobico e Gay Center interviene: “prenda le distanze”, il web si schiera con il centometrista (Di martedì 3 agosto 2021) Marcell Jacobs è l’uomo del momento. Dopo aver vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, spuntano anche gli scheletri nell’armadio come quel post transfobico del 2012. Marcell Jacobs, spunta il post transfobico Gay Center ha tirato fuori un post del 2012 di Marcelle Jacobs, invitandolo a prenderne le distanze. Nell’agosto di nove anni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 3 agosto 2021)è l’uomo del momento. Dopo aver vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020,no anche gli scheletri nell’armadio come queldel 2012.ilGayha tirato fuori undel 2012 di, invitandolo a prenderne le. Nell’agosto di nove anni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Eurosport_IT : Dimmi 'Marcell Jacobs è ORO olimpico' in tutte le lingue che sai... ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - ItaliaTeam_it : TROPPO BELLO. ????? 100 metri nella leggenda, Marcell Jacobs ORO a #Tokyo2020 con 9.80! #ItaliaTeam | #StuporMundi… - CremoniniCesare : Se avete poco più di 9 secondi leggete queste parole che corrono veloci. Le ha scritte #MarcellJacobs. - beenaferrando : RT @ItaliaTeam_it: Non è stato solo un sogno, è tutto vero?? ?? Non smetteremo mai di rivedere l’impresa di Marcell Jacobs. ??? #ItaliaTeam… - marcosciccutell : RT @F_Boccia: #1agosto 2021, oggi si è scritta la storia dell'#Atletica italiana: Marcell #Jacobs ?? nei #100metri Gianmarco #Tamberi ?? nel… -