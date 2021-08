Marcell Jacobs: gli inglesi lo accusano di doping, interviene il Presidente del CONI (Di martedì 3 agosto 2021) Marcell Jacobs è stato accusato da alcuni media britannici di aver fatto uso di sostanze dopanti dopo aver trionfato nei 100 metri battendo (a sorpresa) tutti. Lo stesso Matt Lawton, giornalista del Times, ha cinguettato con fare polemico: “Il nuovo campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs, è sceso sotto i 10 secondi per la prima volta a maggio. È venuto qui e ha corso in 9.84 la semifinale e 9.80 la finale. Ah, bene”. Un “ah, bene” che lascia libero spazio all’immaginazione. Dopo gli attacchi contro i calciatori ad Euro 2020 (accusati di essere stati favoriti dall’arbitro) e la richiesta di squalifica per droga di ... Leggi su biccy (Di martedì 3 agosto 2021)è stato accusato da alcuni media britannici di aver fatto uso di sostanze dopanti dopo aver trionfato nei 100 metri battendo (a sorpresa) tutti. Lo stesso Matt Lawton, giornalista del Times, ha cinguettato con fare polemico: “Il nuovo campione olimpico dei 100 metri,, è sceso sotto i 10 secondi per la prima volta a maggio. È venuto qui e ha corso in 9.84 la semifinale e 9.80 la finale. Ah, bene”. Un “ah, bene” che lascia libero spazio all’immaginazione. Dopo gli attacchi contro i calciatori ad Euro 2020 (accusati di essere stati favoriti dall’arbitro) e la richiesta di squalifica per droga di ...

