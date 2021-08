Marcell Jacobs e non solo: gli atleti italiani nati all’estero o in Italia da genitori stranieri alle Olimpiadi (Di martedì 3 agosto 2021) Da Chamizo a Crippa sono 46 gli atleti Italiani nati all’estero, ma anche chi è nato nel nostro Paese deve aspettare i 18 anni per avere la cittadinanza e vestire la maglia azzurra Leggi su corriere (Di martedì 3 agosto 2021) Da Chamizo a Crippa sono 46 gli, ma anche chi è nato nel nostro Paese deve aspettare i 18 anni per avere la cittadinanza e vestire la maglia azzurra

Advertising

Eurosport_IT : Dimmi 'Marcell Jacobs è ORO olimpico' in tutte le lingue che sai... ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - ItaliaTeam_it : TROPPO BELLO. ????? 100 metri nella leggenda, Marcell Jacobs ORO a #Tokyo2020 con 9.80! #ItaliaTeam | #StuporMundi… - Coninews : ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020… - GIO_rdana : RT @Lii_dia_: 'Mi raccomando, non facciamoci riconoscere' Casa Italia durante la finale di Marcell Jacobs: #Tokyo2020 #GiochiOlimpici htt… - affannant : raga marcell jacobs oro 100 metri -