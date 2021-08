Marcell Jacobs batte i Ferragnez: la famiglia social del neo campione olimpico (Di martedì 3 agosto 2021) La coppia ha numerosi follower che li seguono e che si complimentano con loro. Un vero successo anche online. In questi giorni si parla molto di lui. Marcell Jacobs è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 3 agosto 2021) La coppia ha numerosi follower che li seguono e che si complimentano con loro. Un vero successo anche online. In questi giorni si parla molto di lui.è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ItaliaTeam_it : TROPPO BELLO. ????? 100 metri nella leggenda, Marcell Jacobs ORO a #Tokyo2020 con 9.80! #ItaliaTeam | #StuporMundi… - Coninews : ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020… - Eurosport_IT : Dimmi 'Marcell Jacobs è ORO olimpico' in tutte le lingue che sai... ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - aini8riv : RT @mocciosvs: se non vi vaccinate marcell jacobs vi insegue con la siringa in mano - SUPLICIO6 : RT @GiorgiaMeloni: Grandissime emozioni dalle olimpiadi di #Tokyo2020 Complimenti a Gianmarco #Tamberi per il suo oro nel salto in alto e a… -