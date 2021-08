Marcell Jacobs accusato di doping dal 'Times': la risposta italiana è esilarante! (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo aver riscritto la storia dell'Atletica leggera italiana, con un tempo record europeo di 9''80, Marcell Jacobs la Medaglia d'Oro alle Olimpiadi di Tokio 2020 viene catapultato in un vortice di polemiche dal giornalista del 'Times', Matt Lawton. L'accusa, poco velata, lanciata dal proprio profilo social, è di doping: ma non c'è nessuna prova e tutto sembra ricondurre ad una sorta di invidia già espressa per altre manifestazioni in cui l'Italia è stata protagonista indiscussa. Queste le parole pubblicate dal giornalista del 'Times', che alzano il polverone e l'accusa di poca chiarezza ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo aver riscritto la storia dell'Atletica leggera, con un tempo record europeo di 9''80,la Medaglia d'Oro alle Olimpiadi di Tokio 2020 viene catapultato in un vortice di polemiche dal giornalista del '', Matt Lawton. L'accusa, poco velata, lanciata dal proprio profilo social, è di: ma non c'è nessuna prova e tutto sembra ricondurre ad una sorta di invidia già espressa per altre manifestazioni in cui l'Italia è stata protagonista indiscussa. Queste le parole pubblicate dal giornalista del '', che alzano il polverone e l'accusa di poca chiarezza ...

