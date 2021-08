Advertising

DiMarzio : Fatta per il trasferimento di #Varane allo #United: entro 48 ore le visite mediche - DiMarzio : #Calciomercato | #Varane diventa il 10° acquisto più costoso nella storia del #ManchesterUnited. La classifica - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL CALCIO ???? Vota, RT e fai votare il più grande TEAM di tutti i tempi SEMIFINALE??? Scegli… - Mediagol : Manchester United, senti Ferdinand: “Ferguson non seguiva mai gli allenamenti” - Cucciolina96251 : RT @marifcinter: Atalanta: Diallo al Manchester United 25 mln +15 mln di bonus Romero al Tottenham 50 mln + 5 mln di bonus ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

TUTTO mercato WEB

Due estati fa c'era una domanda che serpeggiava tra i tifosi dell'Inter : ma Romelu Lukaku vale veramente i tanti soldi spesi da Suning per prenderlo dal dal? Al termine di una lunga trattativa, ad agosto 2019 l'Inter aveva accontentato le richieste di Antonio Conte acquistando Romelu Lukaku, versando allola bellezza di 65 milioni ...Commenta per primo Secondo ilEvening , ilvorrebbe comprare Haaland l a prossima estate, quando entrerà in vigore la clausola da circa 85 milioni . Al momento i Red Devils sono a vvantaggiati per la presenza sulla panchina ...Il Milan sarebbe alla ricerca di un esterno per rinforzare la rosa: dopo che la trattativa per Dalot sembrerebbe essersi complicata, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Tete ...Difensore centrale, francese, origini congolesi, ha conquistato la stima di Pochettino durante il ritiro: resterà in gruppo, Leonardo lo ha blindato con un contratto fino al 2024 ...