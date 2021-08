Maltempo, Itas stima danni per 15 milioni all'agricoltura trentina (Di martedì 3 agosto 2021) 15 milioni di danni, 13 legati alla grandine e 2 al gelo. È la stima di Itas Mutua dopo le recenti ondate di Maltempo che hanno colpito soprattutto la Piana Rotaliana, la Val di Cembra e la Val di Non,... Leggi su trentotoday (Di martedì 3 agosto 2021) 15di, 13 legati alla grandine e 2 al gelo. È ladiMutua dopo le recenti ondate diche hanno colpito soprattutto la Piana Rotaliana, la Val di Cembra e la Val di Non,...

