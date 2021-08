Maltempo in Lombardia e incendi in Sardegna, audizione di Curcio (Di martedì 3 agosto 2021) ROMA – Giovedì 5 agosto, alle ore 10, la Commissione Ambiente della Camera svolgerà, in videoconferenza, l’audizione del capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, in merito ai recenti fenomeni metereologici avversi verificatisi in Lombardia e nelle aree limitrofe, nonché sugli incendi dei giorni scorsi con particolare riguardo alla Sardegna. La stessa Commissione, alle ore 11, sempre in videoconferenza, svolge l’audizione di rappresentanti di Anas spa, in merito agli urgenti interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria connessi ai recenti fenomeni ... Leggi su lopinionista (Di martedì 3 agosto 2021) ROMA – Giovedì 5 agosto, alle ore 10, la Commissione Ambiente della Camera svolgerà, in videoconferenza, l’del capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio, in merito ai recenti fenomeni metereologici avversi verificatisi ine nelle aree limitrofe, nonché suglidei giorni scorsi con particolare riguardo alla. La stessa Commissione, alle ore 11, sempre in videoconferenza, svolge l’di rappresentanti di Anas spa, in merito agli urgenti interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria connessi ai recenti fenomeni ...

emergenzavvf : #Maltempo #Lombardia, nel pomeriggio di #oggi un forte temporale ha coinvolto la regione, in particolare le provinc… - DPCgov : #31luglio???? Maltempo al Nord e #allertaROSSA in Lombardia. Non correre rischi ?? - DPCgov : Una forte ondata di #maltempo continuerà a interessare il Nord e con particolare intensità la #Lombardia Dall’unit… - MilanoInForma : La Lombardia chiederà stato di emergenza per territori colpiti da maltempo - LuciaLandoni : Ancora maltempo in Lombardia. Su @rep_milano -