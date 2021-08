M5s | nel nuovo statuto la stella della Giustizia Sociale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 agosto 2021) Ci sono significativi cambiamenti che stiamo realizzando. Cambiamenti che hanno da sempre trovato ostacoli nei governi precedenti al 2018. Tra i più importanti c’è la realizzazione dei Lep (Livelli Essenziali delle Prestazioni) che possiamo chiamare semplicemente Diritti dei cittadini. Una misura che trova la sua concretezza nell’ultima legge di bilancio, quando abbiamo aumentato le risorse per i comuni e le loro politiche sociali con 215,9 milioni per il 2021 per arrivare a 650,9 milioni nel 2030, definiti nuovi criteri per contrastare le disuguaglianze tra cittadini e territori, cancellato il principiospesa storica che penalizzava il sud e inserito un monitoraggio ...