M5S-Lega-FdI contro Pd-Forza Italia-renziani-LeU Così Quirinale e urne ridisegnano gli schieramenti

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Scomposizione e ricomposizione del quadro politico. L'orizzonte politico, anche se tutti, destra e sinistra, ripetono che "è presto per parlarne", sono le elezioni in Parlamento del nuovo presidente della Repubblica. L'appuntamento nell'aula di Montecitorio per i grandi elettori è previsto per l'inizio del 2022, probabilmente la seconda settimana di febbraio. Ufficialmente, come... Segui su affarni.it

Advertising

borghi_claudio : La Lega presenta 900 emendamenti sul Green pass: 'Quanto quelli M5s sulla giustizia' - carlosibilia : Il M5S aveva presentato 900 emendamenti sulla giustizia, la Lega ne presenta altrettanti ora sul green pass. Noi… - LegaSalvini : ++ GIUSTIZIA, GLI ITALIANI STANNO CON #SALVINI. LA LEGA STRAVINCE SUL M5S ++ - Antonio78g : RT @Antigiornalista: +++La Lega presenta 900 emendamenti sul Greenpass: 'Quanto quelli M5s sulla giustizia' +++ Alla Lega non va giù che i… - CHELSEA11943471 : RT @carlosibilia: Il M5S aveva presentato 900 emendamenti sulla giustizia, la Lega ne presenta altrettanti ora sul green pass. Noi abbiam… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Lega

Lanon ci sta e chiede al ministro perche' sta andando contro lo spirito dell'odg approvato lo ... per evitare che si affronti l'argomento davanti all'opinione pubblica, Pd esi aggrovigliano ......lache c'è il record di attendisti e no vax . Sono il 24%, mentre scendono al 22% tra gli elettori di FdI e al 21% tra quelli di Forza Italia, un punto in più di quelli presenti tra chi votaPer tutta la giornata è circolato il nome di Circola il nome di De Carolis, già manager di primo piano della galassia Benetton GENOVA - Un nome circolato per tutta la giornata, un polverone sollevato ...Cosa votano i no vax? Non c'è un dato preciso ma per Ipsos nella Lega sono il 25% gli attendisti e coloro che non vogliono vaccinarsi ...