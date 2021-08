M5s, gli iscritti dicono sì al nuovo statuto. 60mila votanti, l’87% a favore. Crimi: “Giovedì e venerdì consultazione per Conte presidente” (Di martedì 3 agosto 2021) Il Movimento 5 Stelle ha un nuovo statuto. Lo hanno deciso gli iscritti, che in oltre 60mila (60.940) hanno votato sulla piattaforma Skyvote sulle modifiche proposte dall’ex premier e leader in pectore Giuseppe Conte. Oltre l’87% coloro che si sono espressi a favore (53.238), mentre i contrari hanno raggiunto la quota del 12%. Un plebiscito per l’avvocato pugliese, che ora si appresta ad affrontare la seconda votazione, quella sul presidente del Movimento: come annunciato dal reggente Vito Crimi, l’elezione si terrà sempre online dalle 10 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Il Movimento 5 Stelle ha un. Lo hanno deciso gli, che in oltre(60.940) hanno votato sulla piattaforma Skyvote sulle modifiche proposte dall’ex premier e leader in pectore Giuseppe. Oltrecoloro che si sono espressi a(53.238), mentre i contrari hanno raggiunto la quota del 12%. Un plebiscito per l’avvocato pugliese, che ora si appresta ad affrontare la seconda votazione, quella suldel Movimento: come annunciato dal reggente Vito, l’elezione si terrà sempre online dalle 10 ...

