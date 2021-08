M5S, fonti: quorum molto vicino per voto su nuovo Statuto (Di martedì 3 agosto 2021) Il quorum sul voto on line per l’approvazione del nuovo Statuto associativo del Movimento 5 Stelle è “molto vicino”. Lo fanno sapere fonti M5s che, nel far trapelare un “cauto ottimismo”, rendono noto che gli iscritti al Movimento aventi diritto a questa votazione sono 113.894. L’asticella della maggioranza assoluta è dunque fissata a 56.947 votanti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) Ilsulon line per l’approvazione delassociativo del Movimento 5 Stelle è “”. Lo fanno sapereM5s che, nel far trapelare un “cauto ottimismo”, rendono noto che gli iscritti al Movimento aventi diritto a questa votazione sono 113.894. L’asticella della maggioranza assoluta è dunque fissata a 56.947 votanti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

PaoloBorg : RT @rtl1025: ??Il quorum sul voto online per l'approvazione del nuovo Statuto del #M5Stelle è 'molto vicino'. Lo fanno sapere fonti M5s che… - benjamn_boliche : RT @rtl1025: ??Il quorum sul voto online per l'approvazione del nuovo Statuto del #M5Stelle è 'molto vicino'. Lo fanno sapere fonti M5s che… - rtl1025 : ??Il quorum sul voto online per l'approvazione del nuovo Statuto del #M5Stelle è 'molto vicino'. Lo fanno sapere fon… - Agenzia_Dire : Fonti interne al @Mov5Stelle confermano 'interlocuzioni' col sindaco @BeppeSala in vista delle #elezioni comunali… - fisco24_info : Green pass:1300 emendamenti in commissione al decreto, 900 dalla Lega: Fonti leghiste, tanti quanti il M5s sulla gi… -