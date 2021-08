M5S, Di Battista: “Con assegno fine mandato 43mila euro a terremotati e bambini Mabaya” (Di martedì 3 agosto 2021) “Buongiorno a tutti, esattamente 3 anni restituivo l’assegno di fine mandato (43.000 euro) appena arrivato sul mio conto-corrente dalla Camera dei deputati. 21.500 € li destinai alla Caritas di Rieti per dare una mano ai cittadini colpiti dai terremoti del 2016 e del 2017, gli altri 21.500 all’associazione AMKA Onlus Nello specifico ad un progetto di lotta alla malnutrizione con il quale AMKA sta sostenendo 9000 persone nell’area rurale di Mabaya, Repubblica Democratica del Congo. Sebbene per legge mi spettavano, questi denari sono denari pubblici e credo sia mio dovere aggiornarvi sulla loro spesa”. Lo ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 agosto 2021) “Buongiorno a tutti, esattamente 3 anni restituivo l’di(43.000) appena arrivato sul mio conto-corrente dalla Camera dei deputati. 21.500 € li destinai alla Caritas di Rieti per dare una mano ai cittadini colpiti dai terremoti del 2016 e del 2017, gli altri 21.500 all’associazione AMKA Onlus Nello specifico ad un progetto di lotta alla malnutrizione con il quale AMKA sta sostenendo 9000 persone nell’area rurale di, Repubblica Democratica del Congo. Sebbene per legge mi spettavano, questi denari sono denari pubblici e credo sia mio dovere aggiornarvi sulla loro spesa”. Lo ...

