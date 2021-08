L’Unione europea e la sovranità digitale. Cosa insegna l’attacco alla Regione Lazio (Di martedì 3 agosto 2021) l’attacco informatico ai servizi della Regione Lazio, concentrato sulla rete a servizio delle prenotazioni per i vaccini anti Covid-19, porta prepotentemente all’attenzione pubblica il grande tema della sicurezza cibernetica o come si usa dire adesso la “cybersecurity”. L’episodio conferma, ove mai ce ne fosse stato bisogno, la necessità di realizzare velocemente un perimetro di sicurezza informatica per il Paese ma soprattutto l’importanza di arrivare ad una “sovranità digitale europea” che agisca da scudo rispetto alle minacce informatiche. Da oltre un decennio gli esperti di geopolitica ... Leggi su formiche (Di martedì 3 agosto 2021)informatico ai servizi della, concentrato sulla rete a servizio delle prenotazioni per i vaccini anti Covid-19, porta prepotentemente all’attenzione pubblica il grande tema della sicurezza cibernetica o come si usa dire adesso la “cybersecurity”. L’episodio conferma, ove mai ce ne fosse stato bisogno, la necessità di realizzare velocemente un perimetro di sicurezza informatica per il Paese ma soprattutto l’importanza di arrivare ad una “” che agisca da scudo rispetto alle minacce informatiche. Da oltre un decennio gli esperti di geopolitica ...

petergomezblog : Vaccini, Financial Times: “Pfizer e Moderna hanno aumentato i prezzi per l’Unione europea: +25% e +10% dopo i test… - fattoquotidiano : Vaccini, Pfizer e Moderna aumentano i prezzi per l’Unione europea: 25% e 10% in più secondo i nuovi accordi - Giordano218 : Ce lo chiede l'unione europea. - Rosyfree74 : RT @FraPrincipess_: Amo da sempre l’Unione europea, come sogno, come progetto. Studiando e crescendo, però, mi rendo conto di quanto sia ma… - FraPrincipess_ : Amo da sempre l’Unione europea, come sogno, come progetto. Studiando e crescendo, però, mi rendo conto di quanto si… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Unione europea L’Unione Europea verso il divieto dell’olio essenziale di lavanda: sarà classificato come tossico? greenMe.it