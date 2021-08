Lukaku più vicino al Chelsea: la reazione del web è scatenata [FOTO] (Di martedì 3 agosto 2021) Romelu Lukaku si allontana dall’Inter e si avvicina al Chelsea. Sono ore caldissime per il mercato del club nerazzurro, il tecnico Simone Inzaghi rischia di perdere un altro big, dopo Hakimi. L’esterno ex Real Madrid è stato ceduto al Psg per 70 milioni, ma il club ha bisogno di incassare ancora considerando i problemi dal punto di vista economico. Il principale indiziato sembrava Lautaro Martinez, non sono però arrivate offerte all’altezza per l’argentino. Discorso diverso per il belga. Il Chelsea ha già offerto 105 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso, l’Inter ha detto no. E’ previsto un nuovo assalto dei Blues e ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 3 agosto 2021) Romelusi allontana dall’Inter e si avvicina al. Sono ore caldissime per il mercato del club nerazzurro, il tecnico Simone Inzaghi rischia di perdere un altro big, dopo Hakimi. L’esterno ex Real Madrid è stato ceduto al Psg per 70 milioni, ma il club ha bisogno di incassare ancora considerando i problemi dal punto di vista economico. Il principale indiziato sembrava Lautaro Martinez, non sono però arrivate offerte all’altezza per l’argentino. Discorso diverso per il belga. Ilha già offerto 105 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso, l’Inter ha detto no. E’ previsto un nuovo assalto dei Blues e ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Lukaku: memorizzato ultimo no del #Dorrmund per #Haaland, il #Chelsea, tramite #Pastorello, ha offerto 100 milioni… - FBiasin : L’offerta ufficiale fatta dal #Chelsea all’#Inter per #Lukaku, al momento, resta quella di 100 milioni di euro più… - psbrdx : Comunque l'Inter farà plusvalenza (sotto covid) con Lukaku pagato 65 o più, ne ha fatta una importante già con Haki… - giroudiano : RT @diohakane: comunque siamo nettamente la tifoseria più lucida in questo calciomercato. i burini che pensavano di spendere 150 milioni pe… - M_Palmi98 : Cedere #Lukaku per prendere #Zapata che ha due anni di più, che ha fatto bene solo a Bergamo che porcodio facciamo? #LukakuNonSiTocca -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku più Chelsea choc: pronti 200 milioni per Lukaku, i dettagli. Per Nandez si attende il via libera del Cagliari ... con il figlio di Abramovich in pressing su Lukaku per sbloccare presto l'affare. Non solo uscite. La società nerazzurra resta attiva anche sul fronte entrate. Nandez , infatti, è sempre più vicino e ...

Chelsea ... quanto mi desideri? Lautaro più Lukaku per Belotti, Vlahovic e Paulinho (o in alternativa Berardi) e molti milioni potrebbe essere anche un qualcosa da valutare. Si potrebbe aggiungere anche Locatelli come ciliegina ...

Inter da dominatrice a sfavorita? La cessione di Lukaku sarebbe un colpo durissimo TUTTO mercato WEB ... con il figlio di Abramovich in pressing super sbloccare presto l'affare. Non solo uscite. La società nerazzurra resta attiva anche sul fronte entrate. Nandez , infatti, è semprevicino e ...Lautaroper Belotti, Vlahovic e Paulinho (o in alternativa Berardi) e molti milioni potrebbe essere anche un qualcosa da valutare. Si potrebbe aggiungere anche Locatelli come ciliegina ...