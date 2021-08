Lukaku, il Chelsea sfonda il muro dei 100 milioni: tutti i retroscena (Di martedì 3 agosto 2021) Il no è stato secco. Ma la domanda è: fino a che punto l'Inter saprà resistere? Si parla di Romelu Lukaku, ovviamente. Il Chelsea ha offerto a Zhang 90 milioni di sterline (ovvero circa 105 milioni di ... Leggi su gazzetta (Di martedì 3 agosto 2021) Il no è stato secco. Ma la domanda è: fino a che punto l'Inter saprà resistere? Si parla di Romelu, ovviamente. Ilha offerto a Zhang 90di sterline (ovvero circa 105di ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'@Inter respinge una maxi offerta del @ChelseaFC per #Lukaku. La volontà del giocatore sarà decis… - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter, il #Chelsea, #Lukaku: gli aggiornamenti - repubblica : Inter, nuovo affondo Chelsea: e ora Lukaku vacilla - InterPiatto : RT @_AndreaPontone: Che poi se il Chelsea fosse proprio interessato, uno scambio Brozovic-Jorginho sarebbe l'affare del decennio. #Inter #c… - Alberto638282 : RT @arlottoak: 'Per l'Inter Lukaku è incedibile anche per 130mln, se andrà al Chelsea sarà per una sua scelta personale' I dirigenti dell'… -