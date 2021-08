Lukaku | il Chelsea non molla Ecco la nuova offerta per il belga

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'@Inter respinge una maxi offerta del @ChelseaFC per #Lukaku. La volontà del giocatore sarà decis… - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter, il #Chelsea, #Lukaku: gli aggiornamenti - repubblica : Inter, nuovo affondo Chelsea: e ora Lukaku vacilla - baxbbota : RT @NickCecca: Il Chelsea sempre più in pressing su Lukaku. Se l’offerta dovesse arrivare a 120 l’Inter potrebbe valutare la cessione - infoitsport : Inter, il Chelsea è pronto al rilancio per Lukaku. E Romelu ci pensa -

Un giovanissimo Romelufirmava un ricco contratto con i blues: era l'8 agosto 2011 e l'attaccante belga aveva solo 18 anni; sono passati quindi 10 anni precisi e ilvorrebbe riavere in squadra il fortissimo ...Calciomercato Inter: ilsarebbe pronto ad alzare l'offerta per. E intanto il belga ci pensa Ilnon molla Romelue dopo 10 anni dall'addio vuole riportarlo a casa. I Blues hanno già presentato all'Inter un'offerta da 110 milioni complessivi: 100 milioni cash più il cartellino di ...Sport - Marotta pronto a fiondarsi su Vlahovic in caso di partenza di Lukaku: il centravanti della Fiorentina, però, non esalta più di tanto i .... Se infatti nelle ultime ore la corte del Chelsea per ...Calciomercato Lazio: 20 Mln per riequilibrare l'indice di liquidità. piazzare correa e gli esuberi per fare mercato in entrata .