Lukaku Chelsea: alzata l’offerta per l’Inter. L’addio è possibile (Di martedì 3 agosto 2021) Calciomercato Inter: il Chelsea sarebbe pronto ad alzare l’offerta per Lukaku. E intanto il belga ci pensa Il Chelsea non molla Romelu Lukaku e dopo 10 anni dalL’addio vuole riportarlo a casa. I Blues hanno già presentato all’Inter un’offerta da 110 milioni complessivi: 100 milioni cash più il cartellino di Marcos Alonso. I nerazzurri sono riusciti a resistere ma, come riportato da Gianlucadimarzio.com, ora il club londinese sarebbe pronto al contrattacco. Se il Chelsea dovesse arrivare a 120 milioni senza contropartite sarebbe difficile per ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021) Calciomercato Inter: ilsarebbe pronto ad alzareper. E intanto il belga ci pensa Ilnon molla Romelue dopo 10 anni dalvuole riportarlo a casa. I Blues hanno già presentato alun’offerta da 110 milioni complessivi: 100 milioni cash più il cartellino di Marcos Alonso. I nerazzurri sono riusciti a resistere ma, come riportato da Gianlucadimarzio.com, ora il club londinese sarebbe pronto al contrattacco. Se ildovesse arrivare a 120 milioni senza contropartite sarebbe difficile per ...

