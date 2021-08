LuisaViaRoma for UNICEF: foto e video di Katy Perry e Orlando Bloom (Di martedì 3 agosto 2021) All’asta a favore dell’UNICEF ieri sera si è esibita anche Katy Perry Anche questa estate si è tenuto a Capri il gala esclusivo per la raccolta fondi UNICEF, l’evento organizzato da LuisaViaRoma. La raccolta fondi con l’appuntamento di Capri è stata ancora più generosa, al punto che una parte del contributo sarà devoluta per il restauro della Cerosa di Capri. “Nel corso degli anni, la nostra partnership con l’UNICEF e? sempre stata incentrata sull’obiettivo comune di aiutare i bambini vulnerabili. Le sfide globali dello scorso anno hanno rafforzato il nostro impegno in tal senso” – ha ... Leggi su 361magazine (Di martedì 3 agosto 2021) All’asta a favore dell’ieri sera si è esibita ancheAnche questa estate si è tenuto a Capri il gala esclusivo per la raccolta fondi, l’evento organizzato da. La raccolta fondi con l’appuntamento di Capri è stata ancora più generosa, al punto che una parte del contributo sarà devoluta per il restauro della Cerosa di Capri. “Nel corso degli anni, la nostra partnership con l’e? sempre stata incentrata sull’obiettivo comune di aiutare i bambini vulnerabili. Le sfide globali dello scorso anno hanno rafforzato il nostro impegno in tal senso” – ha ...

