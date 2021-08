Luciano Punzo rivela | “Ecco perché ho perso la testa per Manuela Carriero”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 3 agosto 2021) La storia d’amore tra, nata nel villaggio di Temptation Island 2021, è ormai una realtà. La trentenne brindisina e il tentatore ex Mister Italia sono insieme in Salento, dove stanno trascorrendo la loro prima vacanza insieme, e sembrano davvero innamorati. E anche loro confermano di esserlo. In primis, che in un’intervista a Uomini e Donne Magazine ha svelato cosa lo ha attratto dial punto da sceglierla subito come la fidanzata del villaggio che avrebbe corteggiato. Temptation Island 2021,...